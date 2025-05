Tech.Emotion, il summit che mette insieme innovazione e capitale umano

C'è un filo rosso che unisce gli interventi, le storie dei protagonisti che si sono alternati, sul palco della Triennale di Milano per la quarta edizione di Tech Emotion, rimettere le persone e il capitale umano, al centro dei cambiamenti epocali che stanno segnando la nostra epoca. "Le grandi sfide che questi anni, questo decennio ha sull'intelligenza artificiale, le diseguaglianze, le guerre, la conquista dello Spazio, il cambio del lavoro possono essere fatte solo se si lavora insieme, non in maniera individuale, non come Stati Nazione da soli, ma il più possibile attraverso un'Unione Europea integrata e un'Unione Europea che lavori con gli Stati Uniti o negli Stati Uniti che lavorino con la Cina". Uno dei principali motori di questa rivoluzione è certamente l'innovazione tecnologica. L'intento di Tech Emotion è proprio quello di mettere in connessione mondi e competenze trasversali, connettendo tecnologie ed emozioni, innovazione e capitale umano. "Noi cerchiamo di capire quelle che sono le straordinarie storie delle persone che cerchiamo di raccontare, le cerchiamo di scoprire in Italia e nel mondo, per poi restituirle a chi ha voglia di crescere, ma crescere non vuol dire solamente più profitto, ma crescere vuol dire più impatto". Un appuntamento che si arricchisce ogni anno per scambiare idee, conoscenze e saperi, con un'attenzione sempre maggiore alle giovani generazioni. "L'università è in questo tempo ancora di più concepita come, un luogo dove puoi trovare delle boe, in questo mare magnum di informazioni che non possono essere, come dire, l'unico principio ispiratore, del venire all'università. .