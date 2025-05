Tech.Emotion, Mor: mettiamo in connessione talenti

"Tech Emotion il suo brand ha proprio la connessione della tecnologia, dell'innovazione, degli investimenti con l'essere umano, la creatività, la cultura, e quindi questo sarà sempre parte dei nostri prodotti, dei nostri film, dei nostri documentari e di eventi come questo. Il messaggio che arriva dal palco è ovviamente il continuare in questa direzione, ma farlo e prendendo il titolo che abbiamo scelto per questa iniziativa, ovvero la sinfonia degli ecosistemi, farlo in maniera sistemica, lavorando insieme, perché le grandi sfide che questi anni questo decennio ha sull'intelligenza artificiale, le diseguaglianze, le guerre, la conquista dello Spazio, il cambio del lavoro possono essere fatte solo se si lavora insieme, non in maniera individuale, non come Stati Nazione da soli, ma il più possibile attraverso un'Unione Europea integrata e un'Unione Europea che lavori con gli Stati Uniti e Stati Uniti che lavorino con la Cina. Quindi il palco di Tech Emotion dà un messaggio completamente diverso rispetto a quello che è, il messaggio per esempio della politica americana e siamo felici di farlo in questo momento perché vogliamo diffondere cultura, di unione, di inclusività, di creare ponti, non muri e di farlo condividendo le intelligenze, condividendo i pensieri e le idee e lavorando il più possibile, quindi in maniera sistemica. Quindi il successo della partecipazione di queste 1000 persone che sono venute ci fa ben sperare e siamo contenti che questo possa accadere dall'italia e da Milano". .