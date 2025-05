Tech.Emotion, rettrice IULM: le relazioni al centro della formazione

La tecnologia è uno strumento, uno strumento che, come dire, gli esseri umani e in particolare i giovani che si stanno formando, devono riuscire a concepire come tale, e quindi come un mezzo e non come un fine necessariamente. È uno strumento che ci aiuta a porci delle domande e a porci in un atteggiamento critico, rispetto alle risposte che anche la tecnologia attraverso la rete, attraverso l'intelligenza artificiale, ci propone. Compito di noi docenti, compito delle università, è quello di aiutare i giovani a porsi le domande giuste, ma porle a se stessi ancor prima, che alla nuova tecnologia. Il mondo dell'università è cambiato tantissimo dopo il Covid, il come dire, la tendenza anche a questa formazione più online che onlife, è preoccupante per certi aspetti, non soltanto sul piano della formazione, ma sul piano della relazione, perché le relazioni sono la prima occasione di formazione per chi partecipa a una formazione che si chiama appunto universitas e quindi mette al centro, come dire un dialogo che è trasversale che è orizzontale, ancor prima che essere verticale rispetto alle materie che sta imparando. L'università è in questo tempo ancora di più concepita come un luogo dove puoi trovare delle boe in questo mare magnum di informazioni che non possono essere, come dire l'unica l'unico principio ispiratore, del venire all'università. C'è molto altro e forse noi possiamo aiutarli a trovare la destinazione. .