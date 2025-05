Tecn.Emotion, Frega: Philip Morris investe in Italia per un futuro senza fumo

La Philip Morris ha scelto l'Italia come ecosistema ideale per la propria, per il proprio obiettivo che è quello di eliminare il fumo dal mondo. L'Italia è un paese dove c'è creatività, dove ci sono capacità in tutti gli ambiti dell'agricoltura, alla produzione, al packaging. E quindi, Philp Morris è riuscita in questa sfida oggi coinvolgendo 8mila aziende, 41mila persone con dei risultati straordinari che si possono riassumere a tutt'oggi, ad un 20% di ex fumatori che sono passati da alternative molto meno dannose. .