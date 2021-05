Teconologica e verde, la nuova arena del Colosseo

Conservazione, tecnologia e innovazione per un intervento che, forse, farà discutere, come è giusto che sia, commenta il Ministro della Cultura Dario Franceschini, quando parla del piano per la ricostruzione dell'Arena del Colosseo, che oggi prende forma, con indicazione del gruppo vincitore e la presentazione del progetto, di certo una grande sfida. "Perchè l'Arena sarà reversibile, si potrà aprire, potrà consentire di vedere o arieggiare i sotterranei e contemporaneamente di calpestarla sopra e di vedere un meraviglioso Colosseo dal centro. Luogo che è stato il cuore della tecnologia, perché qui c'erano le macchine sceniche straordinarie, quelle che portavano le belve, dai sotterranei. Un complesso straordinario, torna ad essere un luogo in cui si sperimenta anche tecnologia, conservazione, tecnologia e innovazione." Moderna, eco-compatibile sono le parole chiave del futuro Anfiteatro Flavio che restituirà l'immagine originaria del monumento e del suo funzionamento, come complessa macchina scenica, un tavolato in legno fatto di pannelli mobili per permetterne apertura e chiusura. "Che consente l'areazione e quindi salvaguardare il microclima dei sotterranei, ma anche al tempo stesso proteggere i sotterranei dagli agenti atmosferici. É un progetto per i visitatori, per il pubblico, per le persone." Monumento tra i più visitati al mondo, ma anche scenario per alcuni eventi di particolare rilievo, già come momento simbolico il prossimo 29 luglio, l'attuale porzione di Arena, ospiterà i componenti del G20 Cultura. Entro 240 giorni la gara e poi entro il 2023 la fine dei lavori.