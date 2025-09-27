Tempio Pausania, la verità di Ragnedda davanti al gip

Una complessa attività di indagine seguirà l'interrogatorio davanti al GIP di Emanuele Ragnedda, l'imprenditore sardo che ha ammesso di aver ucciso Cinzia Pinna. 41 anni, noto a Palau e non solo per la produzione di vini della sua famiglia, resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. La vittima aveva 33 anni, lavorava a Palau come cameriera. Ragnedda ai magistrati di Tempio Pausania avrebbe detto di essersi difeso dalla ragazza, che lo avrebbe colpito con un coltello al braccio, nella sua casa, dove i due si erano diretti a tarda notte. Circostanza da verificare, saranno fondamentali i rilievi dei ris, che nei prossimi giorni torneranno nella tenuta dell'indagato, come pure l'esame autoptico sul corpo della vittima. Il coltello avrebbe riferito Ragnedda, si trova nella lavastoviglie della sua abitazione. Secondo la sua versione non conosceva Cinzia, l'avrebbe vista per la prima volta la notte del delitto, il 12 settembre. Diverse persone saranno ascoltate nei prossimi giorni per chiarire il rapporto tra i due, oltre che le dinamiche della serata. L'indagato avrebbe dichiarato anche di aver sparato tre colpi di pistola per difendersi da Cinzia, dopo una notte tra alcol e stupefacenti. Una volta uccisa avrebbe portato la vittima con un quad nel luogo dove è stata poi ritrovata tra i roghi della sua tenuta. Ragnedda avrebbe anche detto di non ricordare alcuni particolari, ad esempio dove siano finiti gli abiti della vittima, ritrovata, semi svestita. Anche il suo telefono è sparito. L'accertamento sui cellulari sequestrati all'uomo sarà utile a verificare se qualcuno possa averlo aiutato, circostanza negata dall'indagato, che avrebbe dichiarato di aver fatto tutto da solo. Nei registri della Procura di Tempio Pausania c'è un altro iscritto, per occultamento di cadavere, un ragazzo ventiseienne, prima tirato in ballo e poi non più menzionato. .