Tempio Pausania, la verità di Ragnedda davanti al gip

00:01:55 min
|
1 ora fa

Una complessa attività di indagine seguirà l'interrogatorio davanti al GIP di Emanuele Ragnedda, l'imprenditore sardo che ha ammesso di aver ucciso Cinzia Pinna. 41 anni, noto a Palau e non solo per la produzione di vini della sua famiglia, resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. La vittima aveva 33 anni, lavorava a Palau come cameriera. Ragnedda ai magistrati di Tempio Pausania avrebbe detto di essersi difeso dalla ragazza, che lo avrebbe colpito con un coltello al braccio, nella sua casa, dove i due si erano diretti a tarda notte. Circostanza da verificare, saranno fondamentali i rilievi dei ris, che nei prossimi giorni torneranno nella tenuta dell'indagato, come pure l'esame autoptico sul corpo della vittima. Il coltello avrebbe riferito Ragnedda, si trova nella lavastoviglie della sua abitazione. Secondo la sua versione non conosceva Cinzia, l'avrebbe vista per la prima volta la notte del delitto, il 12 settembre. Diverse persone saranno ascoltate nei prossimi giorni per chiarire il rapporto tra i due, oltre che le dinamiche della serata. L'indagato avrebbe dichiarato anche di aver sparato tre colpi di pistola per difendersi da Cinzia, dopo una notte tra alcol e stupefacenti. Una volta uccisa avrebbe portato la vittima con un quad nel luogo dove è stata poi ritrovata tra i roghi della sua tenuta. Ragnedda avrebbe anche detto di non ricordare alcuni particolari, ad esempio dove siano finiti gli abiti della vittima, ritrovata, semi svestita. Anche il suo telefono è sparito. L'accertamento sui cellulari sequestrati all'uomo sarà utile a verificare se qualcuno possa averlo aiutato, circostanza negata dall'indagato, che avrebbe dichiarato di aver fatto tutto da solo. Nei registri della Procura di Tempio Pausania c'è un altro iscritto, per occultamento di cadavere, un ragazzo ventiseienne, prima tirato in ballo e poi non più menzionato. .

Ex Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenuteEx Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenute
cronaca
Ex Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenute
00:01:34 min
| 4 minuti fa
pubblicità
Piacenza, seconda edizione della Balloon CupPiacenza, seconda edizione della Balloon Cup
cronaca
Piacenza, seconda edizione della Balloon Cup
00:01:16 min
| 1 ora fa
ERROR! T13270925ERROR! T13270925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 27 settembre, edizione ore 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Notte dei ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS SpallanzaniNotte dei ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS Spallanzani
cronaca
Notte ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS
00:01:50 min
| 4 ore fa
ERROR! Delitto Chiara Poggi, Ex Procuratore: mai preso saldi, rifarei tuttoERROR! Delitto Chiara Poggi, Ex Procuratore: mai preso saldi, rifarei tutto
cronaca
Delitto Garlasco, Venditti: mai preso soldi, rifarei tutto
00:01:02 min
| 4 ore fa
ERROR! T08270925ERROR! T08270925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 27 settembre, edizione ore 8
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB2709000ERROR! WEB2709000
cronaca
Rassegna stampa di Sky TG24, i giornali del 27 settembre
00:22:50 min
| 8 ore fa
Donna uccisa, confermato il fermo di Emanuele RagneddaDonna uccisa, confermato il fermo di Emanuele Ragnedda
cronaca
Donna uccisa, confermato il fermo di Emanuele Ragnedda
00:02:08 min
| 17 ore fa
Molfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commercialeMolfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commerciale
cronaca
Molfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commerciale
00:01:39 min
| 20 ore fa
Rapina con sparatoria nel Barese, 2 feriti e un arrestoRapina con sparatoria nel Barese, 2 feriti e un arresto
cronaca
Molfetta, rapina in gioielleria fermata da ex carabiniere
00:01:00 min
| 20 ore fa
ERROR! Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore PaviaERROR! Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore Pavia
cronaca
Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore Pavia
00:02:27 min
| 20 ore fa
ERROR! T19260925ERROR! T19260925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 21 ore fa
Ex Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenuteEx Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenute
cronaca
Ex Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenute
00:01:34 min
| 4 minuti fa
Piacenza, seconda edizione della Balloon CupPiacenza, seconda edizione della Balloon Cup
cronaca
Piacenza, seconda edizione della Balloon Cup
00:01:16 min
| 1 ora fa
ERROR! T13270925ERROR! T13270925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 27 settembre, edizione ore 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Notte dei ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS SpallanzaniNotte dei ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS Spallanzani
cronaca
Notte ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS
00:01:50 min
| 4 ore fa
ERROR! Delitto Chiara Poggi, Ex Procuratore: mai preso saldi, rifarei tuttoERROR! Delitto Chiara Poggi, Ex Procuratore: mai preso saldi, rifarei tutto
cronaca
Delitto Garlasco, Venditti: mai preso soldi, rifarei tutto
00:01:02 min
| 4 ore fa
ERROR! T08270925ERROR! T08270925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 27 settembre, edizione ore 8
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB2709000ERROR! WEB2709000
cronaca
Rassegna stampa di Sky TG24, i giornali del 27 settembre
00:22:50 min
| 8 ore fa
Donna uccisa, confermato il fermo di Emanuele RagneddaDonna uccisa, confermato il fermo di Emanuele Ragnedda
cronaca
Donna uccisa, confermato il fermo di Emanuele Ragnedda
00:02:08 min
| 17 ore fa
Molfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commercialeMolfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commerciale
cronaca
Molfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commerciale
00:01:39 min
| 20 ore fa
Rapina con sparatoria nel Barese, 2 feriti e un arrestoRapina con sparatoria nel Barese, 2 feriti e un arresto
cronaca
Molfetta, rapina in gioielleria fermata da ex carabiniere
00:01:00 min
| 20 ore fa
ERROR! Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore PaviaERROR! Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore Pavia
cronaca
Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore Pavia
00:02:27 min
| 20 ore fa
ERROR! T19260925ERROR! T19260925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità