Tennis & Friends: prevenzione e spettacolo al Foro Italico

Anche se in forma più contenuta, a causa della pandemia, anche quest'anno è andato in scena Tennis & Friends, l'11esima edizione, nell'ambito degli Internazionali di Tennis di Roma, ha dato il via alle celebrazioni del decennale. Visite specialistiche, screening, check-up completamente gratuiti, realizzati con il supporto delle numerose strutture sanitarie, partner della manifestazione e soprattutto grazie all'Istituto di Medicina dello Sport, di Sport e Salute S.p.A. dell'Acqua Acetosa, che ha messo a disposizione le competenze del proprio personale sanitario. "Una prevenzione che si è fermata, basti pensare che nell'ultimo semestre del 2020 la mortalità è aumentata del 20%. Di questo 20%, il 31% sono di patologie non Covid. Questo significa che la gente ha avuto paura, oppure ha ancora paura di fare questi controlli, nelle strutture sanitarie". La manifestazione è stata anche occasione, per presentare l'associazione dedicata a Gaia, la ragazza di 16 anni, uccisa a Roma nel 2019, insieme all'amica Camilla. Un'iniziativa senza scopo di lucro, presentata dalla mamma Gabriella, con l'obiettivo di portare avanti iniziative di sensibilizzazione, sulla sicurezza stradale. Molti i personaggi presenti all'evento, dall'immancabile Paolo Bonolis, alla moglie Sonia Bruganelli, ma anche Jimmy Ghione, Max Giusti, Edoardo Leo e molti altri. "Mai come in questo momento è fondamentale riappropriarsi del proprio corpo e del proprio tempo, per poter cercare, ovviamente con tutte le dovute precauzioni, di occuparsi di se stesso ed è il messaggio che sta dando Tennis & Friends adesso. Sana alimentazione, sport, prevenzione e un sano divertimento".