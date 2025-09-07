Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito

Ricoverata all'ospedale di Bassano del Grappa, la vittima dell'aggressione sarebbe in gravi condizioni a causa delle diverse ferite d'arma da taglio riportate, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Una donna di 43 anni, insultata, picchiata e accoltellata dall'ex marito. L'uomo, un 45enne con precedenti penali, si è presentato poco prima delle 23 di sabato, nella sala slot presso la quale la donna lavora a Marostica, in provincia di Vicenza. Ha iniziato ad insultarla, hanno riferito alcuni testimoni. La 43enne ha quindi provato ad urlare nel tentativo di attirare l'attenzione dei clienti, consapevole che l'ex compagno non si sarebbe limitato a qualche offesa verbale. Il 45enne ha quindi aggredito la donna, l'ha picchiata e poi ferita gravemente con un grosso coltello da cucina. Diversi i fendenti inferti, la donna ha quindi perso i sensi, mentre i testimoni lanciavano l'allarme. L'aggressore è stato individuato e fermato quasi in stato confusionale, pochi minuti dopo i fatti. Dovevo farlo, avrebbe riferito ai carabinieri che non escludono la volontà del 45enne di sfregiare e di sfigurare l'ex moglie, dalla quale si era separato da tempo dopo il matrimonio nel 2015. .