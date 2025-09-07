Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito

1 ora fa

Ricoverata all'ospedale di Bassano del Grappa, la vittima dell'aggressione sarebbe in gravi condizioni a causa delle diverse ferite d'arma da taglio riportate, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Una donna di 43 anni, insultata, picchiata e accoltellata dall'ex marito. L'uomo, un 45enne con precedenti penali, si è presentato poco prima delle 23 di sabato, nella sala slot presso la quale la donna lavora a Marostica, in provincia di Vicenza. Ha iniziato ad insultarla, hanno riferito alcuni testimoni. La 43enne ha quindi provato ad urlare nel tentativo di attirare l'attenzione dei clienti, consapevole che l'ex compagno non si sarebbe limitato a qualche offesa verbale. Il 45enne ha quindi aggredito la donna, l'ha picchiata e poi ferita gravemente con un grosso coltello da cucina. Diversi i fendenti inferti, la donna ha quindi perso i sensi, mentre i testimoni lanciavano l'allarme. L'aggressore è stato individuato e fermato quasi in stato confusionale, pochi minuti dopo i fatti. Dovevo farlo, avrebbe riferito ai carabinieri che non escludono la volontà del 45enne di sfregiare e di sfigurare l'ex moglie, dalla quale si era separato da tempo dopo il matrimonio nel 2015. .

cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 1 ora fa
cronaca
Frisa: "Con Armani si chiude il Novecento"
00:00:23 min
| 5 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
cronaca
Health, Parkinson: esercizio fisico rallenta progressione
00:19:48 min
| 10 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 12 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 7 settembre
00:23:05 min
| 13 ore fa
Milano, 20.000 in corteo per no sgombero LeoncavalloMilano, 20.000 in corteo per no sgombero Leoncavallo
cronaca
Milano, 20.000 in corteo per no sgombero Leoncavallo
00:01:49 min
| 21 ore fa
cronaca
Omicidio stradale, arrestato a Milano agente positivo a alcoltest
00:01:00 min
| 1 giorno fa
cronaca
Global Flotilla, attesa per partenza: preparativi continuano
00:02:12 min
| 9 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 settembre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 giorno fa
cronaca
Uccide il marito: "Mi sono difesa". Resta in carcere
00:01:30 min
| 1 giorno fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 giorno fa
