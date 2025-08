Terlizzi, tre ciclisti travolti e uccisi da un’auto

Sono Antonio Porro, Vincenzo Mantovani e Sandro Abruzzese i tre ciclisti vittime dell'investimento mortale avvenuto questa mattina sulla provinciale 231, nel territorio di Terlizzi. I tre, tutti originari di Andria e appartenenti al gruppo Ciclo Avis, sono stati travolti da una Lancia Delta mentre pedalavano lungo il margine della carreggiata in direzione Bari. Per loro, colpiti in pieno, non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Alla guida del veicolo un uomo di 32 anni, residente a Corato ma di origini ruvesi, che ha perso il controllo della vettura per cause ancora in fase di accertamento. .