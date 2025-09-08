Terra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversa

Il tema della Terra dei Fuochi è ancora al centro dell'attenzione, non si ferma purtroppo il fenomeno dei roghi dolosi e gli sversamenti abusivi di rifiuti, anche dopo la condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in seguito alla quale l'Italia deve dimostrare di mettere in campo una serie di azioni di contrasto e prevenzione. E si è riunito il tavolo tecnico della struttura commissariale per le periferie, che ora gestisce anche il contrasto al fenomeno degli sversamenti e incendi tra Napoli e Caserta. Il commissario Fabio Ciciliano annuncia una collaborazione con la Calabria nel prossimo utilizzo di droni e dell'intelligenza artificiale per individuare e fermare gli sversamenti. "I droni che in maniera intelligente seguiranno coloro i quali sverseranno in maniera illecita fino ovviamente alla realizzazione di un confezionamento di un fatto che diventa un reato e quindi immediatamente procedibile per fare un discorso di deterrenza per l'azione". In Calabria, come vedete da queste immagini il sistema svolge un'azione di deterrenza importante per chi voglia incendiare o sversare, perché agisce da occhio invisibile. Ciciliano si sofferma anche sull'aspetto sempre dibattuto della sorveglianza sanitaria della popolazione in Campania. Gli ultimi dati del registro tumori della Regione risalgono al 2021. "È un lavoro non semplice, molto complicato. La Regione Campania si sta muovendo in maniera molto attiva da questo punto di vista ha recuperato tutto quello che è il tempo ed è ovvio però che se noi dobbiamo fare un ragionamento sul registro tumori di oggi, i dati di oggi, non possono essere raccolti, ma nessun sistema preciso può raccogliere i dati dell'anno". .