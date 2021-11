Terza dose , aumentano prenotazioni in Lombardia

"Buongiorno signora, sono Pierluigi dell'Auser di Voghera". Silvia ha 62 anni, si è rotta il braccio e non può guidare, deve raggiungere il centro vaccinale di Voghera e chiede aiuto ai volontari di Auser, che la accompagnano per tutto il percorso: da casa al box, alla sala di attesa. "Sono sempre stata e sono autosufficiente, però quando uno si trova in difficoltà, solo quando è in difficoltà si rende conto di quanto sia importante l'aiuto di qualcuno". Questa struttura, era il centro sociale per anziani di Auser, è stata trasformata in Hub dallo scorso marzo. Con l'aiuto di Actimel e nella sola area metropolitana di Milano, fino ad oggi Auser ha potuto accompagnare nei centri vaccinali, oltre 1.200 anziani per le prime due dosi. "In una prima fase, ci siamo resi conto di voler contribuire e abbiamo trovato Auser che facilitava l'accompagnamento alla campagna vaccinale di chi aveva più bisogno". "Noi ci siamo buttati fin dai primi momenti, ad aiutare la campagna vaccinale, garantendo alle persone l'accompagnamento sociale. Grazie ad aiuti come quelli di Actimel Danone, noi abbiamo potuto fare più accompagnamenti, aiutare più persone". Negli ultimi giorni, stanno aumentando le prenotazioni per le terze dosi: PIU' FORTI INSIEME, fa un passo avanti. "Abbiamo voluto spingerci un passo più in là e quindi, portare questa iniziativa di PIU' FORTI INSIEME in tutti gli scaffali d'Italia, per coinvolgere i nostri consumatori, che quando sceglieranno questa confezione speciale, aiuteranno anche loro a sostenere l'iniziativa, perché parte del ricavato andrà proprio ad Auser".