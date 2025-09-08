Terza edizione del Salone dell'Auto di Monaco, tra dazi e regole sull'elettrico

Va in scena a Monaco di Baviera nel teatro del Salone dell'Auto, il faccia a faccia tra Europa e Cina sulla mobilità elettrica. Il momento del comparto automotive non è certo dei migliori, si sa. La kermesse mondiale bavarese è il primo appuntamento internazionale dall'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione Trump, che hanno colpito in particolare i marchi tedeschi, leader nell'export verso gli Stati Uniti. Marchi tedeschi presenti in massa tra i padiglioni del Munich Exhibition Center, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes ci sono tutti, pronti a contrastare l'offerta cinese sull'elettrico, più competitiva e accessibile. Volkswagen propone l'elettrica compatta a costi accessibili, Mercedes gioca la carta premium con la GLC Full Electric, BMW, quella della nuova classe X con autonomia monstre, comfort e tecnologia. E poi c'è Stellantis presente a Monaco col marchio Opel e con quello, guarda un po' cinese Rip Motor. La Stellantis a guida Antonio Filosa, pronto a illustrare la nuova strategia mondiale del marchio dei prossimi anni. Intanto Jean-Philippe Imparato che dell'Europa è responsabile per Stellantis, proprio dagli stand del salone ci dice che i piani e gli obiettivi dell'Europa vanno ripensati e no, l'elettrificazione al 100% entro il 2030 non è più raggiungibile. Pena il tracollo finanziario di tutti i produttori. "La regolamentazione attuale sui veicoli commerciali e anche su i veicoli per i privati è adesso irraggiungibile". Il salone però non è solo in fiera, ma anche in città, anche e soprattutto per molti colossi cinesi. Nelle principali piazze di Monaco gratuito per i visitatori con oltre 200 spazi allestiti, prove su strada e guida autonoma. Ultime novità della mobilità urbana e non a quattro ruote, specialmente elettrica o comunque elettrificata. Vedremo come finirà questo confronto che assuma i connotati di una commedia o di una tragedia, si fa per dire, ovviamente ce lo dirà forse il mercato. .

