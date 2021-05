La musica risuona nella pista del Fabrique, tra la consolle, il privè e il bar, riempie uno spazio vuoto da oltre un anno. Il test, per capire come ripartire in sicurezza, riporterà qui 2.500 persone. Il protocollo sarà rigido: tampone prenotato al momento dell'acquisto del biglietto o Green Pass con vaccino o guarigione dal Covid, poi giù la mascherina per una serata di musica e divertimento. "Questo è un test che serve per dare intanto la speranza a tutto il settore di poter ripartire e di dare la tranquillità a tutti gli avventori di farlo in totale sicurezza". Un secondo tampone a sei giorni dall'evento servirà per capire se le regole imposte evitano il contagio e così si potrà ripartire in sicurezza. "Lo facciamo con questo test che dovrebbe dare la possibilità a tutte le persone di potresti divertire, passare una giornata, quindi anche senza mascherina, e poi dopo vedere, dopo questa giornata, quali saranno i risultati e, sulla base dei risultati, speriamo tutti quanti super positivi i risultati, far scegliere, voglio dire, a chi è più competente di noi, quale potrebbe essere una papabile data per dare il via libera". Al Fabrique, live club di musica che dà lavoro, a regime, ad un'ottantina di persone a serata, che in epoca pre Covid erano in media 20 al mese, in programma ci sono già 100 concerti. "Questo è il locale chiuso, infatti il test lo facciamo qui perché la complicazione sembrerebbe al chiuso, all'aperto mi sembra di capire che già qualcosa quest'estate possa accadere".