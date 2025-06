I titoli di Sky TG24 del 19 giugno, edizione delle 13

L'Iran buca la difesa israeliana, colpiti anche ospedali in uno rischi per sospetta fuoriuscita di sostanze pericolose, Israele risponde colpendo altri siti nucleari. Trump pronto ad attaccare ma concede tempo. Se gli Stati Uniti intervengono replicheremo con tutti i mezzi a disposizione, nessuna opzione esclusa, avverte ancora Teheran. Riservisti dell'esercito da attivare in caso di emergenza su modello israeliano e della Guardia Nazionale Americana, fa discutere la proposta della Lega contrarie le opposizioni. Delitto di Garlasco a Milano riprende l'incidente probatorio sotto la lente dei periti, le impronte digitali e la spazzatura, ritrovata nella villetta 18 anni fa, mai esaminata. Il giallo di Villa Panfilili spunta un audio del presunto killer, inchiesta interna dalla Polizia su alcuni mancati controlli precedente il ritrovamento dei cadaveri. Gaetano Galvagno, presidente dell'assemblea regionale siciliana, indagato per corruzione e accusato di aver pilotato fondi pubblici in cambio di consulenza. Maturità, oggi la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, a classico un testo di Cicerone, allo scientifico le funzioni, intelligenza artificiale, al tecnico informatico. La nazionale riparte da Gattuso, tornare al Mondiale per l'Italia è fondamentale, ha detto una CT azzurro durante la presentazione ufficiale a Roma. .