Il 7 luglio i carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno svolto un'operazione di controllo alle discariche, proseguendo con l'attività di bonifica già messa in atto nelle settimane precedenti. Hanno sequestrato un'intera area adibita a discarica abusiva, di circa 700 mq, con materiali pericolosi e non. Le indagini sono in corso per identificare gli autori che hanno abbandonato cumuli di rifiuti di vario genere, molti dei quali infiammabili. .