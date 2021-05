Il risveglio è proseguito e vi posso comunicare che, tre quarti d'ora fa, il bambino è stato estubato. Ha ripreso, per un momento, conoscenza, quindi come potete immaginare, essendo ancora sedato dai farmaci, è un risveglio, ancora come dire, un po' intontito, no, dagli anestetici che hai in corpo. A fianco a lui sono presenti, oltre anestesisti del Professor Ivani, anche la psicologa e la zia. E quindi questa è una fase veramente molto, molto, delicata. Quindi loro sono, in questo momento, al letto del bambino che si stanno gestendo. La notte è passata bene. Quindi è stata una notte che conferma la stabilità clinica bambino. Nonostante le condizioni critiche, questo è un ulteriore segnale positivo, quindi il fatto che siamo riusciti a esturbarlo, che l'equipe, Insomma, stia gestendo nel migliore dei modi. Quindi aspettiamo insomma, le prossime ore che gradualmente, si possa risvegliare. Adesso, come dicevo prima, la situazione è quella più delicata, perché c'è la graduale ripresa di di coscienza. Avrà bisogno un attimino di tempo, però ha già aperto gli occhi e quindi ha trovato di fianco a se, un viso conosciuto che è quello della zia.