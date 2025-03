Torino, Festa della Matematica

Esperimenti di fisica, esercizi di geometria, equazioni, problemi da risolvere, soluzioni da trovare provando e riprovando. La festa della matematica è anche questo e in tutte le Regioni d'Italia 200 mila studenti delle superiori si sfidano per partecipare poi alle Olimpiadi della matematica a maggio a Cesenatico. Qui siamo a Torino e sono in corso le gare che raggruppano le scuole del Nord Ovest. La sfida per i professori innanzitutto è fare amare una materia che per molti ragazzi resta ostica. "Sicuramente c'è un po' questa idea della matematica vista come bestia nera, ma non solo la matematica, questo riguarda tutte le discipline scientifico tecniche viene vista come qualcosa di noioso, di difficile, di inarrivabile, mentre invece la matematica la si può fare anche divertendosi. Gli esperimenti sono divertenti e i ragazzi devono uscire con il sorriso da una lezione di matematica. Sembra difficile ma è possibile" Se ancora avete qualche dubbio ascoltate Aurora e Giorgio, secondo e quinto anno di due licei scientifici di Torino. "A me la matematica piace un sacco, diciamo soprattutto logica e statistica, perché vediamo come degli avvenimenti singoli messi insieme riescono a creare dei rapporti che sembrano strani, ma sono anche diciamo magici è come risolvere i dubbi dell'Universo" "Trovo che mostri le cose nascoste nella vita e tutti i collegamenti tra le cose che anche se appaiono un po' inutili, un po' superficiali, alla fine si vede come nel profondo influenzi tutto il mondo e sia tutto collegato". .