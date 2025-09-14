Torino, il primo bunker antiatomico in un condominio italiano

Questo è l'ingresso principale del bunker. È pesantissimo questo portellone, d'altronde è spesso circa 60 centimetri ed ha uno spessore invece di 1 metro e mezzo, in calcestruzzo, tutto il muro perimetrale. Questa è la prima stanza, una stanza di circa 50 metri quadrati, alta 3 metri, da cui poi entriamo in una seconda stanza molto simile a quella che abbiamo appena visto, anche questa 50 metri quadrati. Da qui c'è l'ingresso nella terza sala che in questo momento ospita invece le cassette di sicurezza. Siamo al piano -1 di Palazzo Alfieri, questo edificio del 1921 a due passi da Piazza San Carlo, nel centro di Torino, che fino a 10 anni fa ha ospitato il Banco di Napoli. E questo era il caveau della banca. Vertico, società immobiliare specializzata nella ristrutturazione di edifici storici, lo ha acquisito a marzo con il progetto di costruire 27 appartamenti di pregio. "Inizialmente volevamo sfruttarlo come cantina. Poi, dopo averlo pubblicato sui nostri canali social, siamo stati contattati da alcuni soggetti esteri, con l'idea di venire a vivere a Torino, che ci hanno richiesto la possibilità di realizzare un bunker antiatomico privato nel palazzo. Allora abbiamo sviluppato il progetto che permetterà di sfruttare i 120 metri dell'ex caveau del Banco di Napoli in un bunker antiatomico". "Quante persone potrà ospitare questo bunker?" "Fino a un massimo di 12 persone. Se verranno utilizzati i massimi criteri, diciamo, antiatomici della scala INES, quindi il livello 7, si potrà stare fino a 30 giorni". Docce e tute antiradiazioni, sistemi di filtraggio per impedire l'ingresso dell'aria contaminata, orti idroponici con stoccaggio di acqua potabile e viveri. Il bunker potrà essere personalizzato con un accesso diretto dall'attico. "È un unicum in Italia perché attualmente in un palazzo non esiste la possibilità di avere un bunker antiatomico. In qualche villa privata potrebbe esserci qualcosa, ma diciamo non è noto. Il prezzo di base parte da €500.000 e poi in base alle personalizzazioni richieste, ovviamente, si potrà salire e arrivare fino a un massimo circa di €750.000". .