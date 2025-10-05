Torino, l'iniziativa di Emergency al Museo Egizio

00:01:37 min
|
1 giorno fa

Cinque visori che a 360 gradi permettono di osservare da vicino, le operazioni di salvataggio della nave Live Support di Emergency, che dal dicembre del 2022, nelle acque del Mediterraneo, ha salvato più di 3000 migranti. Siamo all'interno del Museo Egizio di Torino che per tre giorni ospita questa iniziativa per celebrare la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. "L'obiettivo dell'iniziativa è raccontare il lavoro di emergency nel Mar Mediterraneo. La Life Support ha due gommoni che si avvicinano alle imbarcazioni che sono in situazione di difficoltà per salvare i migranti che sono a bordo e portarli sulla nostra imbarcazione, dove vengono seguiti da medici e infermieri del nostro team". Il museo egizio devolve l'intero incasso giornata d'emergency che con la Life Support ha accompagnato la Global Sumut Flottilla fino a 150 miglia da Gaza, fornendo assistenza medica e sanitaria, così come nella striscia con medici e operatori sul campo a rischio della vita. "E' la crisi umanitaria più intensa in siamo ormai stati a operare, ci sono delle emergenze enormi in una popolazione che ha problemi legati alla carestia e ai bombardamenti da parte delle forze israeliane. Ci sono emergenze di vario tipo, ma soprattutto è necessario ridurre la pressione sui pochi ospedali esistenti ed è per questo che forniamo cure sanitarie primarie di base". .

ERROR! Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"ERROR! Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"
cronaca
Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"
00:01:47 min
| 3 ore fa
pubblicità
ERROR! T19061025ERROR! T19061025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 7 ore fa
Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittimaMorte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima
cronaca
Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima
00:01:34 min
| 8 ore fa
Il discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amoreIl discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amore
cronaca
Il discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amore
00:03:14 min
| 9 ore fa
Fondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di piùFondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di più
cronaca
Fondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di più
00:01:45 min
| 9 ore fa
ERROR! Morto dopo taser, uomo bloccato a Napoli con pistola elettrica dopo lite familiareERROR! Morto dopo taser, uomo bloccato a Napoli con pistola elettrica dopo lite familiare
cronaca
Napoli, morto uomo bloccato con taser dopo lite familiare
00:01:36 min
| 9 ore fa
Milano4MentalHealth, 130 eventi in città eventi per la salute mentaleMilano4MentalHealth, 130 eventi in città eventi per la salute mentale
cronaca
Milano4MentalHealth, 130 eventi in città per salute mentale
00:01:29 min
| 9 ore fa
Rapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescitaRapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescita
cronaca
Rapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescita
00:01:34 min
| 11 ore fa
Palermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il VietnamPalermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il Vietnam
cronaca
Palermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il Vietnam
00:03:00 min
| 12 ore fa
Cesenatico, danni mareggiate sulla Riviera RomagnolaCesenatico, danni mareggiate sulla Riviera Romagnola
cronaca
Cesenatico, danni mareggiate sulla Riviera Romagnola
00:01:34 min
| 12 ore fa
Reati su minori, Terre des hommes: superata cifra recordReati su minori, Terre des hommes: superata cifra record
cronaca
Reati su minori, Terre des hommes: superata cifra record
00:01:41 min
| 13 ore fa
ERROR! T13061025ERROR! T13061025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 13 ore fa
ERROR! Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"ERROR! Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"
cronaca
Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"
00:01:47 min
| 3 ore fa
ERROR! T19061025ERROR! T19061025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 7 ore fa
Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittimaMorte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima
cronaca
Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima
00:01:34 min
| 8 ore fa
Il discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amoreIl discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amore
cronaca
Il discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amore
00:03:14 min
| 9 ore fa
Fondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di piùFondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di più
cronaca
Fondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di più
00:01:45 min
| 9 ore fa
ERROR! Morto dopo taser, uomo bloccato a Napoli con pistola elettrica dopo lite familiareERROR! Morto dopo taser, uomo bloccato a Napoli con pistola elettrica dopo lite familiare
cronaca
Napoli, morto uomo bloccato con taser dopo lite familiare
00:01:36 min
| 9 ore fa
Milano4MentalHealth, 130 eventi in città eventi per la salute mentaleMilano4MentalHealth, 130 eventi in città eventi per la salute mentale
cronaca
Milano4MentalHealth, 130 eventi in città per salute mentale
00:01:29 min
| 9 ore fa
Rapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescitaRapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescita
cronaca
Rapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescita
00:01:34 min
| 11 ore fa
Palermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il VietnamPalermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il Vietnam
cronaca
Palermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il Vietnam
00:03:00 min
| 12 ore fa
Cesenatico, danni mareggiate sulla Riviera RomagnolaCesenatico, danni mareggiate sulla Riviera Romagnola
cronaca
Cesenatico, danni mareggiate sulla Riviera Romagnola
00:01:34 min
| 12 ore fa
Reati su minori, Terre des hommes: superata cifra recordReati su minori, Terre des hommes: superata cifra record
cronaca
Reati su minori, Terre des hommes: superata cifra record
00:01:41 min
| 13 ore fa
ERROR! T13061025ERROR! T13061025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 13 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità