Torino, operazione anticrimine in Barriera di Milano

Il nostro viaggio in Barriera di Milano, quartiere multietnico e complicato di Torino con 50mila residenti, comincia da via Monterosa il suo ingresso. Qui nella notte tra il 2 e il 03/05 dopo una rissa in sette contro uno, è stato ucciso con una coltellata alla schiena Mamoud Diane, 19enne ivoriano, arrivato in Italia da pochi mesi. L'ennesimo atto criminale che ha fatto scattare su questo territorio un'operazione anticrimine interforze voluta dal prefetto di Torino, Donato Cafagna. 400 metri più avanti nel centro del triangolo della droga, ecco il primo posto di blocco. Polizia, esercito e carabinieri che presidiano la zona, perquisizioni, ispezioni, controlli in esercizi commerciali e rastrellamenti in aree abbandonate, hanno portato a quattro arresti in 48 ore. In linea d'aria siamo a un chilometro dal centro di Torino, ma la vita in barriera è molto diversa, come ci racconta Luigi che ha 76 anni e vive qui dal 68. "La cosa gravissima che non si può più viaggiare né di notte né di giorno. C'è un forte spaccio di droga, tantissima delinquenza. Tanti non in regola con la legge. La sera poi è una cosa micidiale, spacciano nei portoni, nei palazzi, basta suonare un campanello, scende giù, ti danno la droga. Barriera oggi è così, è micidiale, poi c'è un'arroganza, una cattiveria, una prepotenza". Sono più di 100 gli uomini delle forze dell'ordine impegnati in questa attività con l'aiuto anche di unità cinofile perché è la droga, il crack in particolare, il cancro che sta uccidendo incattivendo Barriera di Milano e i bagni pubblici Casa del Quartiere, resta un fondamentale presidio di legalità e accoglienza. "Possono essere assolutamente utili le forze dell'ordine, ma l'impegno di tutte le realtà del quartiere e poi bisogna combattere la droga. La droga è il problema e va combattuta, vanno combattute le organizzazioni criminali che con la droga si stanno di nuovo arricchendo, va combattuta con le persone che consumano, aiutandole ad uscire, quindi aumentando i servizi per le persone in dipendenza che hanno voglia di provare a cambiare vita".