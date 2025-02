Torino, presentata l'edizione del Salone dell'Auto 2025

Cambia il luogo, ma si resta in centro. L'edizione del Salone dell'Auto di Torino 2025, queste immagini si riferiscono alla presentazione, si svolgerà dal 26 al 28 settembre tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali, con una sezione dedicata alle microcar, quelle vetture che si possono guidare a partire già dai 14 anni per attirare anche i più giovani. "Sarà aperto per le famiglie per allargare un po' quella che è la platea delle persone interessate all'automobile test drive, proviamo i modelli più sostenibili. Abbiamo già 40 case automobilistiche confermate, sarà un'edizione che porterà 500 mila visitatori a Torino, quindi ormai un grande evento automobilistico. Un appuntamento fisso per tutto il settore". Supercar da sogno che potranno essere ammirate da vicino linee sinuose abbinate a tecnologie all'avanguardia. Il Salone è soprattutto un luogo di incontro tra il cittadino alle prese con l'incertezza della transizione verso l'elettrico e le case automobilistiche che di questa transizione sono protagoniste. "Anche lato case automobilistiche hanno capito che devono riincontrare il pubblico, parlare con il pubblico, spiegare queste tecnologie. Siamo in un momento di transizione che continuerà, quindi eventi come il nostro permettono un incontro tra quello che è il pubblico e l'offerta". Ma ci sarà spazio anche per la tradizione grazie all'Automobile Club Storico Italiano: "Esemplari che hanno fatto la storia dell'inizio della locomozione, fine 800 primi 900, quindi velocipedi e veicoli che hanno segnato l'inizio di questa fantastica Storia e prototipi unici della collezione ASI-Bertone.