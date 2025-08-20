Torino, scoperto biomarcatore per la diagnosi precoce della sla

"Questa è l'immagine chiave del lavoro. Qua si osserva il raggruppamento delle proteine nei pazienti SLA, qua nei controlli sani, qua nelle altre malattie neurologiche e si vede la netta differenza fra i gruppi". Il Professor Adriano Chiò, direttore di Neurologia della Città della Salute e della Scienza di Torino, ci spiega il fulcro dello studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Nature Medicine che segna un importante passo avanti nella lotta contro la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, permettendo una diagnosi precoce di questa terribile malattia che in Italia colpisce oltre 6.000 persone. "La SLA è una malattia che determina una perdita della funzione muscolare, i muscoli si atrofizzano e si inizia a non riuscire ad utilizzare più bene braccia, gambe, la parola. Questo studio si è basato sull'analisi di 30.000 proteine nel sangue e attraverso anche tecniche di intelligenza artificiale si sono potuti isolare un gruppo di proteine che permette di arrivare alla diagnosi con una sicurezza del 95% già nelle fasi iniziali di malattia. Oggi la diagnosi in media viene fatta dopo circa un anno dall'inizio dei sintomi. Chiaramente a questo punto si potrebbe fare nel momento in cui il paziente ha il primo contatto con i centri che si occupano della malattia". Dalla fase di ricerca bisognerà attendere almeno un anno per passare all'applicabilità clinica di questo studio. Dalla SLA non si guarisce se non in rari casi, ma cominciando in tempo la cura la malattia può essere rallentata. "Io credo che sulle forme di origine genetica, che sono circa il 15% dei pazienti, in pochi anni arriveremo ad avere terapie che fermeranno la malattia. Nelle forme non genetiche ci vorrà un po' di più, mi azzardo a dire una decina d'anni. Però, il già trovare dei farmaci che rallentano la malattia può essere un risultato molto importante, perché vuol dire ritardare la comparsa delle disabilità e che è estremamente importante per i nostri pazienti e per le nostre famiglie". .

