Torture e sequestro migranti, arrestato 29enne somalo

Atroci violenze e torture per indurre i famigliari dei migranti a versare somme di denaro per la liberazione e la successiva traversata in mare dalla Libia verso l'Italia. È quanto svelato da un'indagine della Procura di Palermo scattata nel 2023 dopo la denuncia di un cittadino somalo che, appena sbarcato a Lampedusa, raccontò le torture subite in Libia da un suo connazionale di 29 anni, indicato come il carceriere di un campo di prigionia nella località libica di Bani Walid. L'uomo è accusato di aver sequestrato e torturato migranti e di aver ucciso un bambino, suo connazionale, accoltellandolo alla gola. Il piccolo, secondo le indagini, si era ribellato al tentativo di violenza sessuale che l'uomo intendeva filmare per indurre i famigliari a versare denaro per la sua liberazione. Gli agenti dello SCO, grazie alla collaborazione della Polizia tedesca, sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del 29enne che dopo un passaggio sul territorio italiano si era rifugiato in Germania. È stato catturato a Zweibruecken. È accusato ora di associazione per delinquere a carattere transnazionale, torture, omicidio e sequestro di persona. L'obiettivo era il trasferimento illegale dei migranti sulle coste italiane.