Tra ansia e misure anti-Covid, al via gli esami di maturità

Molti di loro hanno già fatto la vaccinazione qui nel Lazio, maturandi, pronti e in parte protetti per affrontare in sicurezza l'esame. Esami di maturità riadattato in funzione delle norme anti-Covid e protocollo di sicurezza stringente. "Uno sforzo organizzativo che prosegue anche durante la maturità, che ci ha accompagnato per tutto l'anno scolastico. Per l'adozione dei protocolli anti-Covid, quindi distanziamento, mascherine, igiene delle mani". Un solo accompagnatore per studenti, cinque ragazzi esaminati ogni giorno, a disposizione per ciascuno un'ora circa. Secondo il Ministro dell'Istruzione Bianchi non è una maturità ridotta. Dello stesso avviso il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio. "I professori conoscono questi ragazzi. Se vogliono diciamo così approfondire un argomento perché magari sanno che su quell'argomento il ragazzo o la ragazza nel corso dell'anno ha avuto delle difficoltà, possono farlo. Quindi non è una, diciamo, maturità di serie B. É una maturità diversa". Cancellate le prove scritte tradizionali, è previsto un colloquio, per così dire, rinforzato. La discussione di un elaborato, poi l'analisi di un testo di italiano, al termine di un altro anno difficile per gli studenti. "Trovandoci molto spesso in DAD, abbiamo avuto diciamo anche alcune lacune dovute a questo". "Eh, agitata. Agitata da un bel po' di giorni perché non è stato facile, soprattutto dopo quest'anno passato a casa in didattica a distanza, mi ha portato molte difficoltà durante l'anno scolastico, però niente, ora mi sto facendo forza, ho studiato". Insomma, cambiano le modalità ma ansie e attese restano quelle di sempre. E anche l'emozione per aver chiuso un ciclo. "Ce l'abbiamo fatta. orami vacanza. Sono contenta di essermi tolta questo peso. E niente, adesso ci godiamo l'estate".