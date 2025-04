Si attende il passaggio della piena del Po nelle province di Parma e Piacenza, dove ci sono stati centri di coordinamento nelle prefetture. Il fiume nella mattinata del 18 aprile ha superato "soglia 3" al Ponte della Becca, in provincia di Pavia. In alcune zone del Piacentino, come a Calendasco, l'acqua ha invaso le aree golenali.