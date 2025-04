La polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione criminale che gestiva l'immigrazione clandestina tra la Turchia e l'Italia. Quindici persone - tutte egiziane - sono state arrestate tra le province di Cosenza, Catania e Catanzaro, oltre che in Albania, Germania, Oman e Turchia con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale. .