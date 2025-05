Traffico migranti su rotta balcanica: 6 arresti a Trieste

La Polizia ha smantellato un'organizzazione di cittadini pachistani che gestiva tra Croazia, Bosnia, Slovenia una rete per portare in Italia clandestinamente immigrati attraverso la rotta balcanica. L’operazione, svoltasi nelle ultime 24 ore, ha portato all’arresto di 6 persone e un'altra è ricercata in esecuzione di una ordinanza di custodia emessa dal Gip del Tribunale di Trieste. Rapina, tentata estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni aggravate gli altri reati contestati agli indagati.