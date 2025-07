Tragedia a Marotta, 71enne spara a festa e uccide cognata

Una festa per bambini che si trasforma in una sparatoria a cielo aperto. È quanto accaduto a Marotta di Mondolfo, provincia di Pesaro, dove un settantunenne ha esploso una serie di colpi di pistola nel bel mezzo di un raduno di bimbi di soli cinque anni che festeggiava la fine della scuola e l'estate. I proiettili hanno raggiunto la mamma della piccola che ospitava la festicciola e la nonna, cognata del settantunenne. La prima gravemente ferita ma non in pericolo di vita è stata trasportata all'ospedale Torrette di Ancona, dove è ricoverata. Per la nonna della bimba invece non c'è stato niente da fare. Il settantunenne che vive in una roulotte all'interno dello stesso spiazzo in cui si teneva la festa, avrebbe agito a causa del volume troppo alto della musica. Uscito dal mezzo si sarebbe diretto verso il pergolato sotto cui si trovavano i bimbi con le loro famiglie e avrebbe iniziato a litigare con i presenti. Fino a ricorrere alla pistola regolarmente detenuta. La sparatoria ha provocato un fuggi fuggi immediato. La mamma rimasta ferita ha chiesto aiuto a un vicino di casa e ha subito allertato i carabinieri. Nel frattempo il settantunenne si è barricato in un casolare all'interno dello stesso cortile ed è uscito solo dopo alcune ore di dialogo con le forze dell'ordine. "Quando siamo intervenuti abbiamo notato il soggetto che era armato, e quindi abbiamo iniziato un dialogo con lui, che si è protratto per diversi minuti. Nel corso del quale abbiamo cercato di guadagnare la sua fiducia. E quindi poi nel momento ideale, giusto per intervenire, approfittando di una distrazione che la persona ha avuto, siamo riusciti a intervenire, a immobilizzarlo e disarmarlo". I Carabinieri di Fano hanno arrestato e trasferito l'uomo nel carcere di Pesaro, dove ora è in attesa della convalida. L'area della sparatoria è invece stata sottoposta a sequestro. Illesi ma in stato di shock, i cinque bimbi che avrebbero solo voluto godersi la loro festa. Sono stati comunque tutti portati negli ospedali della zona per accertamenti. .