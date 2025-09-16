Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida

Il computer e il cellulare con i social e i messaggi, le denunce dalle elementari alle medie per bullismo, che raccontano come l'infanzia e la preadolescenza di Paolo non siano stati facili. Le verifiche nelle scuole tutte frequentate dal bambino, poi ragazzino, il racconto di chi con Paolo viveva la quotidianità a Santi Cosma e Damiano, un comune della provincia di Latina, quasi al confine con la Campania. Fino all'iter si è attivato contro gli episodi di bullismo e la richiesta di supporto psicologico. Sono tanti gli elementi su cui la Procura di Cassino dovrà fare chiarezza per capire meglio il contesto e per capire se è possibile, cosa ha spinto il quindicenne a togliersi la vita nella sua stanza, se ci sono state parole o fatti che lo abbiano in qualche modo spinto al suicidio. E poi ci sono i tanti Paolo, come quasi sempre accade a 15 anni, raccontato dai suoi genitori, dal fratello, dai professori e dagli amici. C'è il Paolo che ha tutti i voti alti, ma che deve recuperare il debito in matematica con cinque e la vive come un'ingiustizia. C'è il Paolo che ripete da giorni di non voler tornare a scuola, ma anche il Paolo che scrive ai compagni di conservargli un banco in prima fila e poi il Paolo che decide di mettere fine alla sua vita all'alba di quel primo giorno di scuola, dove forse avrebbe dovuto affrontare qualcosa di più grande dei suoi 15 anni. .