Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida

00:01:25 min
|
2 ore fa

Il computer e il cellulare con i social e i messaggi, le denunce dalle elementari alle medie per bullismo, che raccontano come l'infanzia e la preadolescenza di Paolo non siano stati facili. Le verifiche nelle scuole tutte frequentate dal bambino, poi ragazzino, il racconto di chi con Paolo viveva la quotidianità a Santi Cosma e Damiano, un comune della provincia di Latina, quasi al confine con la Campania. Fino all'iter si è attivato contro gli episodi di bullismo e la richiesta di supporto psicologico. Sono tanti gli elementi su cui la Procura di Cassino dovrà fare chiarezza per capire meglio il contesto e per capire se è possibile, cosa ha spinto il quindicenne a togliersi la vita nella sua stanza, se ci sono state parole o fatti che lo abbiano in qualche modo spinto al suicidio. E poi ci sono i tanti Paolo, come quasi sempre accade a 15 anni, raccontato dai suoi genitori, dal fratello, dai professori e dagli amici. C'è il Paolo che ha tutti i voti alti, ma che deve recuperare il debito in matematica con cinque e la vive come un'ingiustizia. C'è il Paolo che ripete da giorni di non voler tornare a scuola, ma anche il Paolo che scrive ai compagni di conservargli un banco in prima fila e poi il Paolo che decide di mettere fine alla sua vita all'alba di quel primo giorno di scuola, dove forse avrebbe dovuto affrontare qualcosa di più grande dei suoi 15 anni. .

Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anniZoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
cronaca
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
00:01:40 min
| 58 minuti fa
pubblicità
ERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria AndreiERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
cronaca
Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
00:01:13 min
| 2 ore fa
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia BuchicchioLa proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
cronaca
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
00:00:34 min
| 3 ore fa
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio EmiliaFermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
cronaca
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
00:01:20 min
| 2 ore fa
ERROR! T08160925ERROR! T08160925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 8
00:01:39 min
| 4 ore fa
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombianiProstituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
cronaca
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
00:01:24 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB1609000ERROR! WEB1609000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 16 settembre 2025
00:22:18 min
| 7 ore fa
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidioMuore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
cronaca
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
00:01:28 min
| 18 ore fa
ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 19 ore fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 20 ore fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 20 ore fa
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anniZoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
cronaca
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
00:01:40 min
| 58 minuti fa
ERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria AndreiERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
cronaca
Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
00:01:13 min
| 2 ore fa
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia BuchicchioLa proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
cronaca
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
00:00:34 min
| 3 ore fa
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio EmiliaFermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
cronaca
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
00:01:20 min
| 2 ore fa
ERROR! T08160925ERROR! T08160925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 8
00:01:39 min
| 4 ore fa
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombianiProstituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
cronaca
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
00:01:24 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB1609000ERROR! WEB1609000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 16 settembre 2025
00:22:18 min
| 7 ore fa
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidioMuore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
cronaca
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
00:01:28 min
| 18 ore fa
ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 19 ore fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 20 ore fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità