Tragedia a Torino, crolla una gru: morti 3 operai e ferito un quarto

Si chiamavano Marco Pozzetti, Roberto Peretto e Filippo Falotico, avevano 54, 52, e 20 anni. I loro nomi si aggiungono alla strage senza fine dei morti sul lavoro. Uccisi da questa gru, che durante l'allestimento del cantiere è collassata sull'edificio sottostante, due di loro sarebbero volati da diversi metri di altezza, il terzo sarebbe stato schiacciato dal cemento che faceva da contrappeso. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, mentre i sanitari hanno soccorso i tre feriti, un altro operaio 39enne e due passanti ricoverati in codice giallo. Siamo molto scossi, questa è una giornata drammatica, una tragedia per la città afferma Stefano Lo Russo, il sindaco del capoluogo piemontese, aggiungendo come considerando la dinamica dell'accaduto ed osservando le macerie, il bilancio potesse essere ancora più drammatico. Per Lo Russo comunque questo è di fatto l'ennesimo incidente sul lavoro a Torino e con una nota la CGIL ricorda come nel corso del 2021 siano ormai 40 le persone morte lavorando solo in Piemonte. Numeri pesanti con le cause della tragedia che restano ancora tutte da chiarire.