Tragedia funivia, le ipotesi dei tecnici sulle cause

"Ingegnere, cosa può essere accaduto? La causa di questo terribile incidente?" "Ma, qui stiamo parlando di concause. Dalle informazioni che sono emerse dalla stampa, c'è stata la rottura della traente e questa è già una cosa che sorprende ed è assolutamente inspiegabile perché, le funi, non si devono rompere. Abbiamo dei sistemi di controllo, sistemi di controllo regolari, abbiamo degli strumenti per verificare la qualità della fune, la sua condizione. Questi esami sono stati fatti. Poi evidentemente c'è stata una seconda causa, una concausa, perché il sistema di sicurezza, che protegge in caso di rottura della fune, non è intervenuto e questo sistema di sicurezza è il freno sulla portante." "Questi due malfunzionamenti, eccezionali, possono essere causati da cosa, condizioni atmosferiche, usura eccessiva?" "Beh, ci sono la mancanza di manutenzione, che io escludo, perché conosco la ditta che fa questi interventi e sono persone assolutamente serie, possono essere causati da problemi, fulminazione. Un fulmine può creare problemi alla fune. Però i nostri sistemi di controllo permettono di identificarlo, ci possono essere anche altre cause: può cadere un oggetto, nel momento in cui la fune entra nella puleggia, è successo anni fa un incidente di questo tipo, che fa scarrucolare la fune dalla puleggia motrice. Però a quel punto, non necessariamente si rompe. Ma il problema vero è come mai non è intervenuto il sistema di sicurezza della portante? Perché le cabine l'avevano. Infatti, la seconda cabina si è fermata, grazie a quel sistema. Sennò oggi avremmo un doppio problema con due cabine al suolo". "Il programma di manutenzione e, di questi impianti, cosa prevede? C'è una manutenzione settimanale, mensile, annuale, come funziona?" "Noi abbiamo dei controlli giornalieri, dei controlli settimanali e dei controlli mensili che sono fatti dal personale dell'impianto e dal capo servizio, poi c'è un collaudo, un controllo annuale, una verifica annuale per l'esercizio che è fatta dal direttore di esercizio e, ogni due anni, viene fatto questo controllo con la presenza di tecnici del Ministero dei Trasporti. C'è un ufficio che si chiama Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi, Ustif, poi ci sono persone competenti che si occupano di appunto impianti a fune.".