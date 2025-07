Tragedia in spiaggia, padre indagato per omicidio colposo

È indagato dalla Procura di Civitavecchia per omicidio colposo, il papà del ragazzo di 17 anni morto in una buca sotto la sabbia, che aveva scavato lui stesso sulla spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un atto dovuto, quello della Procura, per permettere l'esecuzione dell'autopsia e chiarire ogni dettaglio della tragedia avvenuta e in questi casi, la legge prevede che vengano valutate eventuali responsabilità da parte dei genitori. il diciassettenne, che era in vacanza con la sua famiglia, da una prima ricostruzione avrebbe scavato per gioco un tunnel sotto una buca profonda circa un metro e mezzo a poca distanza dal padre, quando la sabbia sarebbe crollata su di lui soffocandolo. Il padre avrebbe riferito di non essersi accorto di nulla e inizialmente pensava che il ragazzo si fosse allontanato di sua volontà. Il corpo del diciassettenne è stato solo dopo 40 minuti di ricerche, grazie alle segnalazioni del fratellino di cinque anni, che ha indicato il luogo esatto in cui stavano giocando con la sabbia. A quel punto i soccorsi, dopo averlo recuperato, non sono riusciti a rianimarlo. Continuano le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica della vicenda. La salma è tuttora a disposizione della Procura di Civitavecchia. .