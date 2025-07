Tramontano, no a giustizia riparativa per Impagnatiello

Se è vero che la pena, anche la più dura, non basta a ricucire lo strappo provocato da un reato, è vero anche che non è scontato che vittime e colpevoli possano trovare un punto d'incontro. Spesso ci vuole tempo, sempre ci vuole volontà. È così che i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno respinto la richiesta di essere ammesso a un percorso di giustizia riparativa presentata attraverso i suoi legali da Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate al settimo mese di gravidanza. Un percorso che, se fosse stato accolto, avrebbe portato Impagnatiello a incontrare la famiglia della vittima. Nel motivare il loro no nelle 6 pagine di ordinanza firmate dalla Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Milano Ivana Caputo, i giudici spiegano che "il condannato non ha rielaborato criticamente il movente e gli impulsi che lo hanno portato a uccidere e quindi non si ravvisa una effettiva utilità del percorso di giustizia riparativa, sebbene non si escludano future rivisitazioni". In sostanza il condannato, secondo i giudici, non avrebbe assunto alcun comportamento che dimostri l'avvio di un percorso di responsabilizzazione rispetto a quanto commesso. A questo si aggiunge la chiusura della famiglia di Giulia, che fa sapere di non essere disponibile, in modo irrevocabile, a partecipare ad alcun programma parallelo a quello penale che li porterebbe ad incontrare l'assassino di Giulia. I percorsi di giustizia riparativa non hanno effetti diretti sulla pena, hanno il vantaggio di abbassare la recidiva e consentire una rielaborazione di quanto vissuto dall'una e dall'altra parte. Nel lungo periodo possono anche portare il detenuto ad ottenere qualche beneficio concreto. .