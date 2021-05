Trasferito in una località segreta il boss Rocco Morabito

Ecco le immagini dell'arrivo di Rocco Morabito, ricercato numero due in Italia, dietro solo a Matteo Messina Denaro, nella località segreta, individuata dalla Polizia brasiliana, "per motivi di sicurezza del detenuto". Così hanno spiegato dal Ministero della Giustizia. I Carabinieri del ROS, in collaborazione con lnterPol, DEA, FBI e Polizia brasiliana, lo hanno localizzato, dopo due anni di indagini, e arrestato a Joao Pessoa, capitale dello stato brasiliano di Paraiba. Il boss di Africo, considerato uno dei più importanti broker del traffico di droga tra Italia e Sudamerica, era latitante dal 2019, quando era riuscito ad evadere dal carcere di Montevideo, Uruguay, dove era stato arrestato nel 2017, dopo ben 23 anni di latitanza. Dall'evasione erano partite le indagini. Nell'appartamento in cui viveva sono stati rinvenuti cellulari, schede telefoniche e documenti che saranno ora vagliati dai Carabinieri. Con Morabito è finito in manette anche Vincenzo Pasquino, originario di Torino, pure lui tra i latitanti più pericolosi. Morabito deve scontare 30 anni di carcere per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e l'Uruguay ha fatto sapere che non ne chiederà l'estradizione, per cui il boss dal Brasile arriverà direttamente in Italia.