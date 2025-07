Trasporto aereo, non saranno più necessari documenti d’identità per i voli nazionali o nell'area Schengen

Niente più documento d'identità sui voli nazionali ed europei. Al gate basterà esibire solo la carta d'imbarco. Dopo il via libera del Viminale è operativa la disposizione dell'Enac che velocizzerà le procedure. Una grande novità ancora poco pubblicizzata e quindi sconosciuta ai più. No, è capitato. No, secondo te è una cosa positiva? "Eh se trovano un altro modo per riconoscere sì, dovrebbero comunque trovare una soluzione alternativa, quale? "No, non lo sapevo. E credo che siano comunque una procedura di sicurezza, giusto? Quindi cioè non era un grande problema mostrare il documento". "Non sapevo nulla. Secondo me è una buona cosa, siccome si va per semplificare le cose in Italia secondo me, può essere un'ottima cosa". Ci sono dei problemi di sicurezza secondo lei? "Penso che utilizzeranno qualche altra cosa". "Sì, per me è molto positivo sì". "Sì lo sapevo". La novità è già partita senza clamore in fase di rodaggio su alcuni voli, ma l'applicazione ora è estesa ovunque sul nostro territorio. Finora ogni compagnia aerea doveva verificare al gate all'atto dell'imbarco la concordanza tra il nominativo del passeggero riportato sulla carta d'imbarco con quello del documento d'identità. previo riscontro visivo. Questo aspetto viene meno, dal momento che scrive la direzione generale dell'Enac, la mancata applicazione della verifica non compromette un adeguato livello di sicurezza, poiché chi è dentro la cosiddetta area sterile dell'aeroporto è già controllato perché ha superato i varchi con i metal detector e le macchine radiogene. Basterà soltanto la carta d'imbarco sui voli nazionali e verso i Paesi dell'area Schengen. Ne fanno parte 25 dei 27. Stati membri dell'Unione Europea, tranne Irlanda e Cipro e Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. La piccola rivoluzione riguarderà circa 51 milioni di viaggiatori in partenza dagli scali italiani, arrivando anche a 92 milioni nel 2026. Restano i controlli dei documenti all'imbarco dei voli con destinazioni extra Schengen e verifiche tratte interne sensibili per l'immigrazione. Non mancheranno inoltre controlli a campione. .