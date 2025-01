È caos nei trasporti ferroviari a Milano per un guasto alla linea elettrica del nodo ferroviario del capoluogo lombardo. Intervento tecnico in corso tra Milano Centrale e Milano Lambrate. La circolazione è in graduale ripresa per i collegamenti da e per Venezia e Genova. Sono ancora in corso le verifiche tecniche alla linea elettrica per i collegamenti da e per Bologna. Coinvolti i treni dell'Alta velocità, Intercity e Regionali. Si registrano ritardi fino a 120 minuti.