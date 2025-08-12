Treni, i lavori sulla linea alta velocità Milano-Bologna

È tempo di lavori sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna percorsa ogni giorno da circa 200 treni. Dall'11 al 17 agosto, i convogli della tratta tra Castelfranco Emilia e Fidenza verranno deviati sulla linea convenzionale e potrebbero esserci modifiche agli orari e fermate a causa della sostituzione di sei dispositivi che permettono il passaggio di un treno da un binario all'altro. Saranno operativi tre cantieri: a Rubiera, Campegine e Parma. "Ci troviamo sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna, e siamo su uno dei tre cantieri attualmente attivi per la sostituzione di sei deviatoi. Il deviatoio di Parma, la località nella quale ci troviamo adesso, serve ad interconnettere la linea Alta Velocità alla linea storica. Diversamente dai lavori che vengono condotti durante l'orario notturno, questo lavoro, per la sua complessità, necessita di un'interruzione continuativa della circolazione per una settimana". Gli interventi si snodano su un percorso di 182 chilometri e porteranno a un miglioramento dell'affidabilità della linea ferroviaria. Previsto un investimento di 6 milioni di euro. "La scelta di eseguire questi lavori nel mese di agosto e precisamente nella settimana di Ferragosto è orientata a minimizzare i danni per gli esercenti che tipicamente si avvalgono della linea Milano-Bologna, ovvero gli studenti e professionisti che quotidianamente prendono il treno". Dal 18 al 25 agosto i treni percorreranno le tratte oggetto dei lavori a una velocità inizialmente ridotta, che verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima a partire dal 26 agosto. "In realtà i lavori sono cominciati alcuni mesi fa. Hanno previsto la realizzazione di un apposito piazzale per poter ricoverare il materiale necessario per il nostro lavoro. È stato inoltre necessario utilizzare il piazzale ferroviario per poter costruire i deviatoi che attualmente stiamo posizionando". .