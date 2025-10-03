Treni, linea Genova-Roma sospesa per proteste su binari

00:00:13 min
|
1 giorno fa

Circolazione ferroviaria sospesa ieri sera, giovedì 2 ottobre, sulla linea Genova-Roma in prossimità di Livorno e Viareggio per la presenza di manifestanti sui binari. Lo comunica Rfi. In centinaia, tra studenti e lavoratori, hanno occupato i binari della stazione di Livorno per proseguire la protesta contro il genocidio a Gaza e l'arresto di due membri della Global Sumud Flottilla: lo scrive su Facebook il sindacato Usb livornese ricordando che oggi, 3 ottobre, lo sciopero generale è confermato "per tutte le categorie del pubblico e del privato". A Viareggio (Lucca) un migliaio di manifestanti nel tardo pomeriggio ha sfilato per la Palestina partendo da piazza Mazzini e ha raggiunto la stazione ferroviaria. Una cinquantina di loro ha occupato circa 20 minuti il binario 4, poi poco prima delle 20 lo hanno liberato per consentire la ripresa della circolazione ferroviaria che ha riportato ritardi.

ERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMAERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMA
cronaca
Corteo Roma: molotov contro polizia, auto data alle fiamme
00:01:30 min
| 6 ore fa
pubblicità
ERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATIERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATI
cronaca
Manifestazione Roma, nel corteo gruppo di incappucciati
00:00:38 min
| 6 ore fa
ERROR! T19041025ERROR! T19041025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 9 ore fa
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-GazaRoma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
cronaca
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
00:01:01 min
| 9 ore fa
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
cronaca
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
00:01:52 min
| 9 ore fa
ERROR! WEB0410006ERROR! WEB0410006
cronaca
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
00:39:12 min
| 10 ore fa
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientratiFlotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
cronaca
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
00:01:54 min
| 11 ore fa
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagonisteViolenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
cronaca
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
00:01:47 min
| 11 ore fa
ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025
cronaca
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
00:01:41 min
| 11 ore fa
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
cronaca
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
00:02:06 min
| 11 ore fa
Ferrara, giornalista israeliano su piano di paceFerrara, giornalista israeliano su piano di pace
cronaca
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
00:03:38 min
| 13 ore fa
ERROR! TG0410034ERROR! TG0410034
cronaca
A Lucca il Pianeta Terra festival
00:01:56 min
| 14 ore fa
ERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMAERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMA
cronaca
Corteo Roma: molotov contro polizia, auto data alle fiamme
00:01:30 min
| 6 ore fa
ERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATIERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATI
cronaca
Manifestazione Roma, nel corteo gruppo di incappucciati
00:00:38 min
| 6 ore fa
ERROR! T19041025ERROR! T19041025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 9 ore fa
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-GazaRoma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
cronaca
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
00:01:01 min
| 9 ore fa
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
cronaca
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
00:01:52 min
| 9 ore fa
ERROR! WEB0410006ERROR! WEB0410006
cronaca
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
00:39:12 min
| 10 ore fa
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientratiFlotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
cronaca
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
00:01:54 min
| 11 ore fa
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagonisteViolenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
cronaca
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
00:01:47 min
| 11 ore fa
ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025
cronaca
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
00:01:41 min
| 11 ore fa
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
cronaca
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
00:02:06 min
| 11 ore fa
Ferrara, giornalista israeliano su piano di paceFerrara, giornalista israeliano su piano di pace
cronaca
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
00:03:38 min
| 13 ore fa
ERROR! TG0410034ERROR! TG0410034
cronaca
A Lucca il Pianeta Terra festival
00:01:56 min
| 14 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità