Trenitalia, il piano per il 2022

"Un nuovo inizio, un nuovo viaggio". È lo slogan scelto da Trenitalia per annunciare l'orario invernale e non solo. Tornano le frecce non-stop, saranno potenziati i collegamenti verso il Sud e ci sarà una maggiore integrazione tra i mezzi per supportare il viaggiatore e migliorarne le condizioni. "Vogliamo e siamo e saremo sempre più vicini ai nostri passeggeri. Quindi: come? Offrendo un servizio che li aiuti ad arrivare al treno. Quindi per esempio i link con gli autobus, per esempio lo sharing, gli accordi con il bike-sharing, i monopattini. E molto, dicevo, bike perché molto facciamo e stiamo facendo sulle biciclette. Nel senso che uno può avere la propria bicicletta, arrivare in stazione, portare la bicicletta dentro il treno e, dove arriva, scendere con la bicicletta e usare la bicicletta. Anche questa è intermodalità e anche sostenibilità. Uno sguardo particolare ai regionali. "Abbiamo avviato una grande rivoluzione dei servizi perché siamo al centro, siamo in trait d'union, tra i servizi alta velocità intercity e i servizi di primo ed ultimo miglio. Quindi noi, attraverso anche i link, arriviamo nelle porte di accesso del nostro Paese, quindi porti, aeroporti e ovviamente stazioni, ma arriviamo in tantissime mete, anche turistiche e invernali, e quindi le località sciistiche, i borghi, le località termali e le città d'arte". E sulle misure di sicurezza per la pandemia non si torna indietro. "Sicuramente tutta l'esperienza che abbiamo fatto per rendere e tenere i nostri treni sicuri, anche con la pandemia, continuerà". Si parte da Milano dove è stato presentato il piano per il 2022 alla presenza di testimonial e personaggi dello sport per arrivare in tutto il Paese e all'estero con la tratta Milano-Parigi che partirà alla fine del prossimo anno.