Trenitalia inaugura la nuova tratta che porta a Parigi

Svegliarsi a Milano e sognare magari di andare a fare shopping sugli Champs Elysées, perdersi nei vicoli di Montmartre, ammirare le meraviglie del Louvre perché no, magari andare a cena sotto le luci della torre Eiffel. Un desiderio sicuramente di tante persone, ma per le tasche di pochi. E allora arriva un regalo di Natale firmato Trenitalia, da oggi infatti si potrà partire proprio da qui, dalla stazione Centrale di Milano e andare comodamente seduti in treno dopo un viaggio di 7 ore a Parigi. Allora venite con noi per questo viaggio inaugurale. Comodamente seduti passando per Torino, Modane, Chambery e Lione. Allora andiamo a sentire le sensazioni di chi ci sta portando in questo incredibile viaggio. "È difficile esprimere quello che sto provando oggi, ma è una sensazione bella, bella anche per aver cambiato anche il paesaggio che percorro quotidianamente andando verso le nostre classiche linee alta velocità, è cambiato totalmente". Subito sold out le corse iniziali, due da Milano e altrettante dalla capitale francese. Tanti i viaggiatori che hanno scelto di passare qualche giorno in Francia, attratte dalla novità e dai prezzi lancio assolutamente concorrenziali. "Ho colto l'occasione partendo da Milano, era la prima volta, per passare un weekend diverso, fare un po' di shopping e godermi la città". "L'abbiamo sentito alla radio che c'era questa possibilità anche con questi prezzi di offerta e allora abbiamo detto: perfetto partiamo e andiamo a fare un weekend a Parigi". "C'est fantastique". "Il paesaggio diciamo che con treno, diciamo, si può apprezzare di più". Il tutto rigorosamente nel rispetto dell'ambiente e del pianeta. "È una flotta che rispetta tutte le norme ambientali, il 94% dei materiali della flotta è riciclabile, abbiamo un sistema di climatizzazione che depura, diciamo, da tutti i batteri virus ogni 3 minuti al 95%, c'è una riduzione del 30% dei consumi rispetto alla flotta precedente e soprattutto abbiamo un'offerta commerciale ricca". E allora non resta che godersi la città più romantica del mondo.