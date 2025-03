Trent'anni fa la morte del maresciallo Antonino Lombardo

Un mistero lungo 30 anni, la morte del maresciallo dei Carabinieri Antonino Lombardo, fidatissimo collaboratore di Paolo Borsellino, uomo fondamentale per la cattura di Totò Riina, trovato morto nella sua auto all'interno della caserma che ospita il Comando Regionale dei Carabinieri il 4 marzo del 1995, continua a rimanere ancora avvolta nell'ombra, ancora in un limbo in cui le parole suicidio e omicidio sono costrette a convivere. Nel 2023 dopo un instancabile autonomo lavoro dei familiari del Carabiniere, il fascicolo sulla morte del maresciallo, archiviato più volte, è stato riaperto dalla Procura. Gli elementi fondamentali sono relativi alla pistola che avrebbe causato la morte di Lombardo e all'energia del proiettile. Una perizia balistica fatta dal perito di parte Gianfranco Guccia proverebbe in modo inequivocabile che il proiettile che ha ucciso il maresciallo non sarebbe stato sparato dalla sua pistola d'ordinanza, quella ritrovata in mano al cadavere. Il proiettile non è di quell'arma, quindi non saremmo di fronte ad un suicidio, ma ad un omicidio. È stata disposta anche la riesumazione del cadavere del maresciallo che però dopo due anni non è ancora avvenuta. I familiari che non si sono mai arresi, continuano a cercare la verità. "Io penso di essere dopo 30 anni di essere vicino al traguardo, ormai. Penso che l'idea dell'omicidio sia sempre più chiara. Più chiara di così non aspetto soltanto la procura di Palermo che si pronuncia appunto su questa storia, proprio sull'omicidio perché di omicidio dobbiamo parlare e il lavoro fatto dalla squadra di avvocati e periti è stato un grande lavoro, difficile ma un grande lavoro. E grazie a questo lavoro possiamo dire oggi di avere la certezza appunto, dell'uccisione di mio padre". "Lei ha fiducia nella giustizia e nella magistratura?" "Se dicessi sì, direi una bugia. Assolutamente, non mi fido della magistratura. Non mi fido della giustizia. Assolutamente, assolutamente. Però un giorno mi piacerebbe dire c'è stato questo magistrato che è andato avanti, ha avuto il coraggio di andare avanti". 30 anni di congetture, di misteri. Come per la strage di via D'amelio. Forse i destini di Paolo Borsellino e del suo amico e collaboratore Antonino Lombardo sono intrecciati. Quella che per il momento continua a rimanere solo un'ipotesi per i familiari del maresciallo è però sempre stata una certezza. Omicidio. .