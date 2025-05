Trieste, a Velasco Laurea honorem in Psicologia

L'Università di Trieste ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Psicologia a Julio Velasco, commissario tecnico dell’Italvolley femminile. Riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio innovativo alla gestione sportiva, Velasco ha tenuto una lectio magistralis intitolata "Allenando la mente". Si tratta della prima laurea ad honorem che riceve da un’università italiana, a coronamento di una carriera segnata da successi in tutto il mondo, tra cui titoli olimpici, mondiali e continentali .