A piazza dell'Unità d'Italia, in una Trieste battuta dal vento di Bora, si montano gli addobbi per le feste e si confermano i mercatini di Natale. La città, come il resto della regione, è in zona gialla e da oggi scatta l'obbligo della mascherina anche all'aperto ma si sperimenta il super Green Pass. Minori restrizioni per chi è vaccinato. "No, ma adesso stiamo parlando soltanto della mascherina, che secondo me è molto importante. Naturalmente poi c'è anche fra una settimana il Green Pass, ma insomma adesso cerchiamo innanzitutto di dire ai cittadini portate la mascherina." Nei ristoranti e nei bar la verifica di chi ha concluso il ciclo vaccinale o sia guarito dal covid da meno di sei mesi, non basta più il tampone per potersi sedere al tavolo. "Diciamo che qualcosa è cambiato, il controllo sarà più accurato perché adesso al tavolo ci si potrà solo se vaccinati quindi noi intanto finchè non aggiorna l'app dobbiamo controllare o il cartaceo o che ci facciano vedere che hanno le due vaccinazioni fatte." Il qr code del vecchio Green Pass deve essere aggiornato. "Resta il tema dei controlli, soprattutto sui mezzi pubblici e su come la regione prima Friuli-Venezia Giulia e poi il resto d'Italia si organizzerà per poter effettivamente far valere il super Green Pass." "Questo provvedimento ci consente di salvare questo periodo e di poter vivere sostanzialmente normalmente, con uno strumento in più che è quello del super Green Pass che ovviamente è difficile da controllare ma che dovrà essere controllato a campione da tutte le forze dell'ordine comprese le forze di polizia locale. C'è il tema in più del trasporto pubblico locale che sicuramente è un elemento di difficilissimo controllo, perché come sappiamo il numero di passeggeri enorme ma anche la con i controlli a campione bisognerà fare in modo che le norme vengano rispettate.