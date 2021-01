- Mamma sono io, mi senti? - Si, c'è questo ragazzo che vuole l'oro. - Dagli il sacchettino che me lo porta qua in ufficio. - Si, ce l'ho gà qui in mano, allora ce lo dò a lui? - Si, daglielo a lui che me lo porta qua. - Suoni ti dà il sacchetto e scappa via subito perché lui è uscito. - Il figlio? - Lui, il vecchio è uscito perchè non lo voleva dare La vecchia non riesce a camminare. Suoni, lei abita al secondo piano, ti dà la roba e vai via subito capito? 400 grammi.