Truffe agli anziani, maxi operazione della polizia contro una rete criminale

Se non paghi, tuo figlio rischia 18 mesi di carcere: con questo ricatto e fingendosi carabinieri hanno truffato 103 anziani. Tutto iniziava con una telefonata come questa. "L'avvocato della signora ha chiesto un risarcimento danni di €16.800. Lei accetta il pagamento?" "Sì sì sì sì sì". "Adesso le passo vostro figlio". "Mamma" "Non ti preoccupare". "Ho fatto un incidente, devi pagare i soldi all'avvocato" "Non ti preoccupare, li paghiamo". Simulando persino la voce del figlio o del nipote da un call center, fingendo un incidente dove si rendeva necessario risarcire il danno, i truffatori raggiravano gli anziani. "Li inducevano a consegnare a dei percettori mandati poi sotto casa, al momento giusto, i risparmi di una vita, i loro gioielli e i valori affettivi impagabili". 77 misure cautelari, di cui 22 in carcere a Napoli e a Caserta, €1.700.000 sequestrati. Le indagini della Polizia di Stato sono iniziate a giugno 2023 a Genova grazie alla denuncia di un'anziana truffata di €16.000. "Le vittime spesso venivano portate proprio ad uno stato di angoscia e di disperazione per il timore delle conseguenze in cui occorreva il parente e acconsentivano il pagamento". Una rete criminale spietata.