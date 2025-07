Truffe anziani, Procuratore Bari: "Chiamiamole estorsioni"

Continuiamo a chiamarle truffe, ma per il Procuratore di Bari Roberto Rossi, i raggiri agli anziani in realtà configurano reati ben più gravi come estorsioni e rapine, un fenomeno in preoccupante crescita dietro il quale ci sono ormai bande criminali ben organizzate. "Hanno informazioni precise che prendono dai social, quindi sembrano molto credibili, sono persone vestite bene, che parlano bene in italiano, ci sono donne che creano delle situazioni tali effettivamente da far cascare tutti. Nessun anziano deve sentirsi male perché, diciamo ha consentito a queste persone, di entrare nella loro casa, eccetera. Sono persone di, grande capacità di manipolazione". Tra le truffe più ricorrenti c'è quella chiamata del Maresciallo dei Carabinieri. "Spesso e volentieri diciamo la chiamata, arriva alla vittima anche con una una fittizia utenza che è riconducibile a una caserma dei Carabinieri. Chiaramente chiama un Maresciallo dei Carabinieri, va subito al sodo, la telefonata dura poco, quindi chiede se ci sono dei soldi, fa presente che c'è una persona cara quindi che può essere un figlio o un nipote fermato in caserma, che solo due fattori, l'insistenza ed il tempo, campanelli d'allarme che non vanno sottovalutati, tra i consigli dei Carabinieri nella loro campagna di comunicazione avviata nel barese coinvolgendo anche ASL e farmacie, quello di denunciare tempestivamente al 112 ogni episodio sospetto. 24, Bari. .