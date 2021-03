In Italia 2.800 tumori al seno non diagnosticati

Anna è una giovane donna, ha 41 anni, durante il lock down di ottobre toccandosi il seno avverte la presenza di un nodulo, il medico di famiglia le consiglia di prenotare una mammografia, Anna però decide di aspettare, non vuole andare in ospedale, ma la situazione non migliora e il nodulo diventa più grande, arriva al Cancer Center di Humanitas i primi giorni di marzo e la situazione è già molto seria. Il tumore maligno è già di 5 centimetri ed è diffuso ai linfonodi dell'ascella, il percorso terapeutico cambia e tutto si complica. Quello che è successo ad Anna è quello che può succedere a tante donne che non sono venute a fare i necessari esami ed approfondimenti in presenza di un sintomo. Come Anna tante donne hanno saltato la mammografia e gli screening per paura di entrare in ospedale, per paura del Covid arrivano in ritardo nonostante gli ospedali oggi siano covid free. Adesso siamo di fronte ad un quadro con un interessamento dei linfonodi dell'ascella che cambia decisamente quello che l'iter terapeutico sicuramente, mentre con un nodulo più piccolo e senza il coinvolgimento dei linfonodi ascellari si sarebbe sicuramente proceduto a quello che è una terapia chirurgica conservativa e poi eventualmente a quelle che sono le necessarie terapie adiuvanti, in questo caso sarà necessario iniziare con una terapia, una chemioterapia iniziale di attacco proprio per limitare al massimo quella che può essere la diffusione di queste cellule tumorali al di fuori dei linfonodi e della mammella, ma in altri organi dove dopo possono assumere una dimensione di una malattia metastatica che condiziona in maniera peggiorativa la prognosi di Anna. Da gennaio a settembre in Italia i tumori al seno non diagnosticati per ritardi sono stati 2800. 2800 donne che hanno avuto paura e hanno sottovalutato l'importanza della prevenzione.