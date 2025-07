Un turista americano di 26 anni è stato accoltellato e rapinato su un treno regionale fermo a San Giuliano Milanese. La vittima, ferita alla gola e alla spalla, è ricoverata ma non in pericolo di vita. Due 21enni di origine tunisina sono stati fermati a Busto Arsizio e portati in carcere, identificati grazie alle immagini di videosorveglianza.