Turista derubata mentre passeggia a Firenze, tre arresti

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di furto con destrezza in concorso. I tre sono stati fermati domenica scorsa in centro storico a Firenze dai carabinieri dopo il borseggio subito da una turista in via Calzaiuoli. Secondo quanto ricostruito, i presunti scippatori avrebbero avvicinato e inseguito una turista faentina che passeggiava insieme al marito. Uno dei tre avrebbe sfilato lo zaino che la vittima portava in spalla mentre gli altri due avrebbero tentato di coprire la scena. Il gesto non è passato inosservato a una pattuglia dei carabinieri impegnati in un servizio di controllo finalizzato al contrasto ai reati contro il patrimonio. I militari hanno bloccato i tre e recuperato la refurtiva restituendola alla turista. .