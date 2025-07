Turista ebreo aggredito, procura indaga per odio razziale

Percosse, aggravate dall'odio razziale. È questa l'ipotesi di reato individuata dalla Procura di Milano che ora indaga dopo l'aggressione della famiglia francese e ebrea avvenuta vicino a Milano. Un uomo e suo figlio di sei anni sono stati infatti presi a calci e pugni al grido di Free Palestine, in un'area di servizio a pochi chilometri da Milano. L'uomo si era fermato per permettere al far andare in bagno il figlio. Il turista filmato parte di quanto accaduto come potete vedere dalle immagini, e proprio il video ha scatenato l'ira degli aggressori che pretendevano venisse cancellato. Lui ha detto no, è caduto a terra, è stato aggredito di nuovo a calci e pugni. La toilette dell'area di servizio era al piano interrato e quando lui e il figlio di sei anni hanno iniziato a scendere le scale, racconta l'uomo, un ragazzo con la barba che era alla cassa, ha iniziato ad urlare Free Palestine. Così si è accesa la miccia che è esplosa quando il turista è uscito dal bagno con il figlio e si è trovato davanti almeno 15 persone che hanno iniziato a prenderlo a calci. Gli agenti della Digos stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza dell'autogrill, del parcheggio e dell'area autostradale che potrebbe aver ripreso gli spostamenti degli aggressori, a cui la polizia sta cercando di dare un nome. Per il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, l'episodio è inaccettabile. "Sulla situazione di Gaza che va assolutamente, assolutamente risolta in forma umanitaria, senza se e senza ma, ma credo che contemporaneamente ci sia bisogno di uno sforzo molto più alto per fare completamente smettere la crescita di un clima antiebraico che si sta purtroppo, rendendo ogni giorno più PD di vile aggressione antisemita. Anche la Lega condanna l'episodio, mi preoccupano certi germi, pensavo che la bestia dell'antisemitismo fosse morta il secolo scorso, il commento di Matteo Salvini, per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è terribile se basta avere una chippa in testa per farsi aggredire. Alessandro Tabaglione, Sky TG 24. .